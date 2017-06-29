شاهد| ألمانيا تدك المكسيك برباعية وتتأهل لنهائي كأس القارات

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تمكن المنتخب الألماني من التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للقارات، وذلك بعد أن تغلب على نظيره المكسيكي برباعية لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب فيشت الأوليمبي.

سجل أهداف المنتخب الألماني كل من ليون جوريشكا هدفين، وتيمو ويرنير، وأمين يونس في الدقائق الـ91،59،8،6، فيما سجل هدف المكسيك اللاعب ماركو فابيان في الدقيقة الـ89.

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وبهذا الفوز ينتظر المنتخب الألماني مواجهة نظيره التشيلي، بعد أن تغلب أمس على المنتخب البرتغالي بركلات الترجيح، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب كريستوفسكي.