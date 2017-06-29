رئيس الكنيست الإسرائيلي يناقش الموقف في سوريا مع مسؤولين روس

موسكو - (أ ش أ)

ناقش رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين الموقف على الحدود الشمالية لإسرائيل مع القادة الروس خلال زيارته المستمرة حاليا إلى روسيا.

وقال أدلشتاين في اجتماع مع المجتمعات اليهودية في روسيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الخميس " لقد عقدت اجتماعات مع كل من رئيس مجلس الإتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو ، ومع رئيس مجلس دوما الدولة فياتشيسلاف فولودين ، ووزير الخارجية سيرجي لافروف ، ولقد ناقشنا العديد من القضايا التي يوجد اتفاق حد أدنى من الاتفاق بشأنها ، وتكلمنا بصراحة عن الحدود الشمالية لاسرائيل (مع لبنان وسوريا).

وأضاف " بالطبع ، الأمر ليس سرا إلى أي شخص ، إننا قلقون جدا أن جيراننا الذي اعتدنا عليهم - ربما لم نحبهم كثيرا ولم نشعر بالكثير من السعادة بسببهم ، ولكننا اعتدنا عليهم - أصبحوا جيراننا أقل لطفا مثل حزب الله والتواجد الإيراني ، لقد تغيرت الأسلحة التقليدية إلى المزيد من الأسلحة الخطيرة".

وتابع " بناء على ذلك ، علينا أن نتحدث عن هذا ، وتنسيق الأوضاع في الاجتماعات مع القيادة الروسية ، وآمل أن يكون للأمور التي ذكرتها أنا وزملائي على الأقل صدى يسمع".