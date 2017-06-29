اعتماد تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، تعريفة الركوب الجديدة، على مستوى مواقف السيارات "مدن ومراكز المحافظة"، بزيادة من 10% إلى 12%، طبقًا للأسعار الجديدة، في المواد البترولية، التي أعلن عنها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس.



وأعلن محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، توقيع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، على السيارة التي يحمل قائدها الركاب بأزيد من التعريفة المقررة، ويكون الدفع فوريا، أو حجز السيارة لمدة أسبوع، موضحًا أنه جرى تشديد الرقابة على المواقف، وتكثيف المرور.

وكشف عن إعلان تعريفة نقل الركاب بأماكن ظاهرة في جميع المواقف على مستوى المحافظة، من خلال البادج المخصص لذلك بكل سيارة، والعمل بها اعتبارًا من اليوم الخميس 29 يونيو 2017، وفى حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة، أو طمسها أو عدم تعليق البادج، من إدارة المواقف، يجري تغريم السيارة 100 جنيه، وتكون فورية، أو حجز السيارة، لمدة 72 ساعة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن تعريفة الركوب لسيارات النقل الداخلي "السرفيس"، في المدن أو المراكز المقام بها هذا المشروع، تبلغ جنيهًا واحدًا وخمسة وعشرين قرشًا، أما بالنسبة للسيارات التاكسي، تكون بداية البنديرة مبلغ جنيهين وخمسة وعشرين قرشًا، ويجرى المحاسبة 75 قرشًا، لأول كيلو متر، و50 قرشًا للكيلو الثاني، و25 قرشًا للكيلو الثالث.

كان محافظ كفر الشيخ، شكّل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة، على مستوى مواقف السيارات، بمدن ومراكز المحافظة، برئاسة المهندس راضي أمين السكرتير العام، وعضوية اللواء عبد الفتاح عبد المعطى، مدير عام مشروع المواقف بالمحافظة، والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور.

كما ضمت اللجنة، المهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمقدم دكتور محمد رافع رئيس مباحث المرور، والمستشار القانوني، ومدير عام الشئون القانونية، ورئيس مجلس إدارة جمعية نقل الركاب، ورئيس النقابة العامة للنقل البري، فور إعلان أسعار الوقود الجديدة.