أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مدير "أميري الإسكندرية" ينفي حقيقة إشعال سيدة النار في نفسها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير "أميري الإسكندرية" ينفي حقيقة إشعال سيدة النار في نفسها

10:06 م الخميس 29 يونيو 2017

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

كشف الدكتور طارق خليفة مدير عام المستشفى الأميري الجامعي في الإسكندرية، حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن إقدام سيدة على إشعال النيران في نفسها بمنطقة الرمل، مبينًا أن المستشفى استقبل سيدة مصابة بحروق في حادث مفاجئ وليس عمدًا، بحسب ما جرى أثناء فحص المصابة في المستشفى.

وقال "خليفة" في تصريح خاص لـ "مصراوي": "إن المستشفى استقبل، اليوم الخميس، سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بحروق مختلفة من الدرجتين الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن نسبة الحروق بلغت 35% موزعة في الوجه والكفين والذراعين والساقين والبطن من الناحية الأمامية".

وأضاف مدير المستشفى الأميري، أن المرافقين للمصابة أفادوا عند سؤالهم أثناء إجراءات استقبالها، أنها أصيبت بسبب اشتعال البوتاجاز المنزلي الخاص بها داخل المنزل بشكل مفاجئ، وأنها حاولت إنقاذ نفسها بالهروب مسرعة خارج المنزل، إلى أن بلغت الشارع حتى رآها الأهالي وساعدوها في إطفاء النيران، وقاموا بإبلاغ الإسعاف التي أتت لنقلها.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالمستشفى، أن رواية مرافقي المصابة تتفق مع التشخيص المبدئي للمريضة والذي بين أن الناحية التي تعرضت للإصابة بشكل مباشر من جسدها، تمثل الناحية التي كانت في مواجهة مصدر الاشتعال.

كان نشطاء بصفحات التواصل الاجتماعي، تداولوا نبأ إصابة سيدة بحروق بدعوى أنها أشعلت النيران في جسدها أمام المارة بمنطقة الرمل بالإسكندرية، عقب علمها بزيادة اسطوانة البوتاجاز، بعد قرار زيادة أسعار الوقود صباح اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النقل العام بالإسكندرية: لا زيادات في سعر تذكرة الأتوبيس والترام

    النقل العام بالإسكندرية: لا زيادات في سعر تذكرة الأتوبيس والترام

    أخبار

  • "صحة الإسكندرية": مد الطوارئ بالمستشفيات إلى بعد احتفالات "30 يونيو"

    أخبار

  • "صحة الإسكندرية": حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بقرى الساحل الشمالي

    أخبار

  • "السياحة والمصايف" بالإسكندرية: لم نتلق أي بلاغات تتعلق بقناديل البحر

    أخبار

إعلان

724bf4092e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام