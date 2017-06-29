مدير "أميري الإسكندرية" ينفي حقيقة إشعال سيدة النار في نفسها

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

كشف الدكتور طارق خليفة مدير عام المستشفى الأميري الجامعي في الإسكندرية، حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن إقدام سيدة على إشعال النيران في نفسها بمنطقة الرمل، مبينًا أن المستشفى استقبل سيدة مصابة بحروق في حادث مفاجئ وليس عمدًا، بحسب ما جرى أثناء فحص المصابة في المستشفى.

وقال "خليفة" في تصريح خاص لـ "مصراوي": "إن المستشفى استقبل، اليوم الخميس، سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بحروق مختلفة من الدرجتين الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن نسبة الحروق بلغت 35% موزعة في الوجه والكفين والذراعين والساقين والبطن من الناحية الأمامية".

وأضاف مدير المستشفى الأميري، أن المرافقين للمصابة أفادوا عند سؤالهم أثناء إجراءات استقبالها، أنها أصيبت بسبب اشتعال البوتاجاز المنزلي الخاص بها داخل المنزل بشكل مفاجئ، وأنها حاولت إنقاذ نفسها بالهروب مسرعة خارج المنزل، إلى أن بلغت الشارع حتى رآها الأهالي وساعدوها في إطفاء النيران، وقاموا بإبلاغ الإسعاف التي أتت لنقلها.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالمستشفى، أن رواية مرافقي المصابة تتفق مع التشخيص المبدئي للمريضة والذي بين أن الناحية التي تعرضت للإصابة بشكل مباشر من جسدها، تمثل الناحية التي كانت في مواجهة مصدر الاشتعال.

كان نشطاء بصفحات التواصل الاجتماعي، تداولوا نبأ إصابة سيدة بحروق بدعوى أنها أشعلت النيران في جسدها أمام المارة بمنطقة الرمل بالإسكندرية، عقب علمها بزيادة أسعار اسطوانة البوتاجاز، بعد قرار زيادة أسعار الوقود صباح اليوم.