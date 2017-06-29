بريطانيا والكويت تحثان أطراف الأزمة الخليجية على الحوار

الكويت/لندن - (أ ش أ)

حثت بريطانيا والكويت، اليوم الخميس، أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من أجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، في خبر بثته اليوم الخميس، أن ذلك جاء عقب اجتماع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

واكدت وزارة الخارجية البريطانية ، في بيان لها دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.

وأضاف البيان، أن الجانبين حثا ايضا كل الأطراف على تعزيز جهود محاربة الإرهاب والتطرف والعمل على مكافحة تمويل الإرهاب والوقوف ضد الدعم للجماعات المتطرفة فضلا عن مواصلة البناء على ما تم تحقيقه في هذا الشأن.

وكان الشيخ محمد العبدالله قد عقد مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون و الامين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريس في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي تناولت آخر المستجدات حيال الأزمة الحالية في المنطقة .

وجددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة خلال هذه المباحثات دعمهما الكامل لجهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية ضمن إطار البيت الخليجي .