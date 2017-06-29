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فيديو| شيخ أزهري عن ارتفاع أسعار الوقود: «بسبب ذنوبنا»

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فيديو| شيخ أزهري عن ارتفاع أسعار الوقود: «بسبب ذنوبنا» فيديو| شيخ أزهري عن ارتفاع أسعار الوقود: «بسبب ذنوبنا»

التحرير

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علق الشيخ محمد رمضان، أحد مشايخ الأزهر الشريف، على قرار زيادة الوقود، قائلًا: «الشعب شاغل نفسه عن حاجات بتلهيه عن ذكر الله، مثل غلاء الأسعار وزيادة البنزين، هذا بسبب ذنوبنا إحنا».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أسأل أزهرى» المذاع على فضائية «LTC»، اليوم الخميس، «ما نزل من بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ولازم نعرف أننا مقصرين في حق أنفسنا، ومش كل شوية نلقي باللوم على الدولة والمجتمع، علينا الاجتهاد في أداء العبادات».
وأضاف: «المواطنون يشغلون أنفسهم بقضايا ليست من تخصصهم، وعليهم أن يتركوا الأمر لمن بيده الأمر».

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التحرير

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