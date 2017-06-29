فيديو| الخياط بعد زيادات الوقود: «الرئيس مش شاغله يقعد على الكرسي»

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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن إن توقيت إعلان الحكومة عن رفعها الدعم عن أسعار المحروقات والغاز الطبيعي «مقبول»، مؤكدة أن هذا الإجراء هدفه إيصال الدعم لمستحقيه.

وأضافت الخياط خلال برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»: «التوقيت مقبول؛ لأن رئيس الجمهورية مش مشغول بإنه يعطي مسكن أو حتى يقعد على الكرسي، وميهموش غير إنه يوقف البلد على رجليها وده عن طريق التعامل مع تابوت الدعم».

ووجهت الخياط حديثها إلى المصريين قائلة: «أنتم عايزين دولة ذات اقتصاد قوي، ولا مسكنات وعيشني النهاردة وإنساني بكره».