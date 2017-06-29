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فيديو| الخياط بعد زيادات الوقود: «الرئيس مش شاغله يقعد على الكرسي»

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فيديو| الخياط بعد زيادات الوقود: «الرئيس مش شاغله يقعد على الكرسي» فيديو| الخياط بعد زيادات الوقود: «الرئيس مش شاغله يقعد على الكرسي»

التحرير

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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن  إن توقيت إعلان عن رفعها الدعم عن المحروقات والغاز الطبيعي «مقبول»، مؤكدة أن هذا الإجراء هدفه إيصال الدعم لمستحقيه. 

وأضافت الخياط خلال برنامج «بين السطور»، المذاع على قناة «أون لايف»: «التوقيت مقبول؛ لأن رئيس الجمهورية مش مشغول بإنه يعطي مسكن أو حتى يقعد على الكرسي، وميهموش غير إنه يوقف البلد على رجليها وده عن طريق التعامل مع تابوت الدعم».
 ووجهت الخياط حديثها إلى المصريين قائلة: «أنتم عايزين دولة ذات قوي، ولا مسكنات وعيشني النهاردة وإنساني بكره».

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