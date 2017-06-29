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بعد رفع أسعار الوقود.. مواطنو الشرقية: «حسبنا الله ونعم الوكيل»

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التحرير

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عبر عدد من سائقي سيارات الأجرة بمحافظة الشرقية، عن استيائهم من تطبيق قرار رفع الوقود بصورة مفاجئة، ما تسبب في حدوث مشاحنات بينهم وبين الركاب.

يقول مدحت، سائق بموقف «منيا القمح – الزقازيق» إن الأجرة ارتفعت من جنيهين ونصف إلى ثلاثة جنيهات، مشيرًا إلى أن الركاب كانوا يرفضون الزيادة في بداية الأمر، لكن حينما علموا بارتفاع أسعار الوقود وافقوا ورفعوا أيديهم إلى السماء مرددين «حسبنا الله ونعم الوكيل».

وأضاف مدحت لـ«التحرير» اليوم الخميس، أن القرار وتطبيقه بصورة مفاجئة كان له أثر سيء على السائق والركاب، لافتًا إلى أن الركاب كادوا أن يتعاركوا معه لولا مروره على إحدى محطات البنزين والتأكد أمامهم من ارتفاع الأسعار.

من جانبه، يقول الحاج موسى، سائق بخط «منيا القمح – القاهرة» إن الجميع متضرر من ارتفاع أسعار الوقود، التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة الخدمات والسلع، مطالبًا بضرورة مراعاة المواطنين محدودي الدخل.

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فيما يرى أحد الركاب، أن الزيادة غير مقبولة نظرًا لظروف المواطنين، مضيفًا: «كل يوم بقى فيه زيادة واللي جاي مش مكفي حاجة.. حسبي الله ونعم الوكيل».

وتضمنت الزيادة الجديدة لأسعار الوقود، رفع البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.

وتُعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام حيث رفعت أسعار الوقود خلال نوفمبر الماضى تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

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التحرير

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