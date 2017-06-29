وزير الثقافة يشهد توقيع كتاب النائب العام الأسبق "المواجهة القانونية لظاهرة الفساد"

كتب- نسمة فرج:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن المستشار عبد المجيد محمود كتب مذاكرته التي تستعرض فترة توليه منصب النائب العام والمعارك التي خاضها، وجمعها في كتاب مهم يواجه الفساد.

وأضاف النمنم، خلال حضوره احتفالية توقيع الكتاب، الخميس، بحضور عدد من رجال القضاء والإعلاميين، إن ظاهرة الفساد ليست أقل خطورة من الإرهاب، موضحًا أن الكتاب يشير إلى أن الفساد يمارس منذ عصر الفراعنة.

وأوضح وزير الثقافة، أن ظاهرة الفساد لابد من مواجهتها حتى لا يصبح مطالبًا اجتماعيًا، وأن هذا الكتاب به أفكار عديدة، معرباً عن سعادته بإصداره وحضور كبار رجال القانون وهذا بالإضافة الي الذكري السنوية لثورة 30 يونيو.

من جانبه، قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن الفساد موجود بوجود البشرية، لافتًا إلى أن كتاب "المواجهة القانونية لظاهرة الفساد" يعدد أنواع الفساد، ويوضح أنه ليس سياسي أو اقتصادي فقط إنما هناك فساد اجتماعي وقضائي وهذا أخرطهم.

وأوضح عبد المجيد محمود، إن ظاهرة الفساد أصبحت منتشرة، مشيرًا إلى أن هذا التنامي له أثار كبيرة منها إقصاء الشرفاء من المناصب وتوقف حركة التنمية، وغسيل الأموال.

جاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب "المواجهة" القانونية لظاهرة الفساد"، الذي أقيم بالمجلس الأعلى للثقافة، الخميس، بحضور الكاتب عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، وعادل الأعصر وزير الإنتاج الحربي، وفتحي سرور، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب وحلمي النمنم، وزير الثقافة، والكاتب ثروت الخرباوي ومكرم محمد أحمد.