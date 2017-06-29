أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب في قمة الـ20

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب في قمة الـ20

09:50 م الخميس 29 يونيو 2017

البيت الأبيض: لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب في قمة الـ20

واشنطن - (د ب أ):

أكد البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد سيجري أول محادثات شخصية له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين التي ستنعقد يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في هامبورج.

وقال الجنرال هربرت رايموند ماكماستر، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان، أنه لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب.

وأضاف ماكماستر أن الرئيس ترامب سيؤكد على ما يريد أن يتحدث عنه.

ويأتي اللقاء وسط تحقيقات خاصة حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، بما في ذلك عمليات قرصنة إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي. وهو ماتنفيه روسيا.

وكان ترامب قد نفى بشدة وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

من ناحية أخرى، ذكر البيت الأبيض أن ترامب سيعقد على هامش القمة، لقاءات ثنائية مع كل من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو.

وأوضح البيت الأبيض أن اللقاءات ستكون قصيرة، لكنه لم يعلن عن مواضيع محتملة لهذه المحادثات الثنائية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطر ترد على المطالب العربية: نؤمن بأهمية بقاء

    قطر ترد على المطالب العربية: نؤمن بأهمية بقاء "الجزيرة"

    أخبار
  • ترامب يهاجم مقدمي برنامج تلفزيوني في أحدث تغريداته

    ترامب يهاجم مقدمي برنامج تلفزيوني في أحدث تغريداته

    أخبار
  • تقارير إعلامية: أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على 6 دول مساء اليوم

    تقارير إعلامية: أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على 6 دول مساء

    أخبار
  • بوتين يعزز قدراته العسكرية لمواجهة محاولات الإطاحة به

    بوتين يعزز قدراته العسكرية لمواجهة محاولات الإطاحة به

    أخبار

إعلان

0200451efd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟