البيت الأبيض: لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب في قمة الـ20

واشنطن - (د ب أ):

أكد البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري أول محادثات شخصية له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين التي ستنعقد يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في هامبورج.

وقال الجنرال هربرت رايموند ماكماستر، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان، أنه لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب.

وأضاف ماكماستر أن الرئيس ترامب سيؤكد على ما يريد أن يتحدث عنه.

ويأتي اللقاء وسط تحقيقات خاصة حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، بما في ذلك عمليات قرصنة إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي. وهو ماتنفيه روسيا.

وكان ترامب قد نفى بشدة وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.

من ناحية أخرى، ذكر البيت الأبيض أن ترامب سيعقد على هامش القمة، لقاءات ثنائية مع كل من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو.

وأوضح البيت الأبيض أن اللقاءات ستكون قصيرة، لكنه لم يعلن عن مواضيع محتملة لهذه المحادثات الثنائية.