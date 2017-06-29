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رئيس المفوضية الأوروبية: نأمل في قرب إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان

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مصراوي Masrawy

رئيس المفوضية الأوروبية: نأمل في قرب إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان

09:45 م الخميس 29 يونيو 2017

رئيس المفوضية الأوروبية: نأمل في قرب إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية

برلين - (د ب أ):

أعرب جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، عن أمله في سرعة إتمام محادثات التجارة الحرة مع اليابان.

وقال يونكر، الخميس، في العاصمة الألمانية برلين إنه أرسل كلا من سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة، وفيل هوجان، المفوض الأوروبي للزراعة، إلى اليابان.

وأوضح يونكر أن القيام بهذه الرحلة يرجع إلى إتاحة الفرصة لإتمام هذه المحادثات حتى نهايتها، وذلك قبل قمة الاتحاد "الأوروبي-اليابان" المزمع انعقادها في السادس من يوليو المقبل.

يذكر أن موعد القمة لم يتأكد بعد على المستوى الرسمي، ولن يتم التأكيد عليها إلا بعد إتمام محادثات اتفاقية التجارة الحرة.

وذكر يونكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيستضيف القمة فيما ستقود المفوضية المفاوضات.

واعترف يونكر بأن المحادثات عالقة في بعض النقاط وكان دبلوماسيون أعلنوا مؤخرًا أن قضايا صعبة، على سبيل المثال، في مجال الزراعة وصناعة السيارات لا تزال تحتاج إلى توضيح.

ورفضت المفوضية مؤخرًا انتقادات وُجِّهَتْ إلى مفاوضاتها مع اليابان، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أن المفوضية لم تستطع في مفاوضاتها مع اليابان فرض مبادئ حماية المستهلك.

يذكر أن اليابان والاتحاد الأوروبي يتفاوضان بشأن تحرير التجارة بينهما منذ مارس 2013، لكن الخلافات مازالت قائمة بشأن إمكانية وتوقيت إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية المصدرة إلى أوروبا أو الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية المصدرة إلى اليابان.

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