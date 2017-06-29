بالفيديو.. أسامة عرابي عن تصريحات محمد عودة: «حاجات غريبة بتحصل»

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علق أسامة عرابي، المدير الفني لأسوان، على تصريحات محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، قائلًا: «حاجات غريبة جدًا بتحصل، كان فيه حماس غير طبيعي قدامنا النهاردة من المقاولون، ومكانش كده فيه مباريات أخرى».

وأضاف «عرابي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه واجه سوء حظ واضح خلال اللقاء، مؤكدًا أن الأمل في البقاء مازال قائم، متمنيًا أن يتحلى جميع الفرق بالروح الرياضية.

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وخطف المقاولون العرب، تعادلًا قاتلًا من ضيفه أسوان، في الدقيقة 95، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد المقاولون، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة 1-1.