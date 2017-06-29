بالصور.. محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات
بالصور.. محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات
09:29 م الخميس 29 يونيو 2017
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بالصور.. "بني سويف" تعتمد تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والسرفيس
الشرقية – فاطمة الديب:
اعتمد محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، منذ قليل، التعريفة الجديدة للمواصلات، وذلك بعد الارتفاع الأخير لأسعار الوقود.
وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية، على ضرورة التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة بمختلف مواقف المحافظة، وعدم ابتزاز المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل.
وتراوحت الزيادة المقررة لتعريفة الركاب، بمختلف مواقف المحافظة، ما بين 10 إلى 20%، وذلك حسب المسافة التي تقطعها السيارة.
كان مجلس الوزراء، أقرّ، صباح اليوم الخميس، رفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم الخميس، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة".
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