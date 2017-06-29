وزير الخارجية الإيراني: طهران وباريس مستعدان لتنمية العلاقات الثنائية

طهران - (دب أ):

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، أن بلاده وفرنسا مستعدان لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بمزيد من المساحات المتاحة لديهما.

وقال ظريف، في تصريح له بمطار شارل ديجول في باريس، إن فرنسا تعد إحدى البلدان الشريكة اقتصاديا بالنسبة لإيران وخاصة في مرحلة مابعد تنفيذ الاتفاق النووي؛ مضيفًا أن طهران وباريس حققتا تعاونا مميزا في مجال تطوير الانتاج ودعم العمل في إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار وزير الخارجية إلى المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين في باريس بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والاتفاق النووي؛ مؤكدًا أن البلدين قادران علي تقريب المواقف بينهما حيال بعض القضايا الإقليمية بما فيها القضية السورية.

وتابع أن المواقف التي اتخذتها الحكومة الفرنسية خاصة حيال الأزمة في منطقة الخليج قائمة علي ذات الأسس التي تصر عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا؛ موضحا أن مواقف البلدين تكمن في الحوار وحل المشاكل عبر الحلول السلمية بدل اللجوء إلي الضغوط والحظر.

تأتي زيارة ظريف لفرنسا في إطار جولة أوروبية استهلها بألمانيا ثم إيطاليا.

يذكر أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة "5+1" التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا؛ تضمن رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية، مما أتاح لها الانفتاح على دول العالم.