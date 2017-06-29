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قطر ترد على المطالب العربية: نؤمن بأهمية بقاء "الجزيرة"

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مصراوي Masrawy

قطر ترد على المطالب العربية: نؤمن بأهمية بقاء "الجزيرة"

09:21 م الخميس 29 يونيو 2017

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

القاهرة – (مصراوي)

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الخليجية.

وقطعت دول عربية وإسلامية أبرزها والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأغلقت الدول الخليجية المقاطعة حدودها الجوية والبرية والبحرية مع الإمارة واتهموها بدعم الإرهاب والعمل على زعزعة استقرار المنطقة والتقارب مع إيران.

وأضاف آل ثاني خلال مؤتمر صحفي اليوم بواشنطن، نقلته وكالة أنباء الأناضول، أن قطر ملتزمة "بوعودها بشأن العمل بالإطار الخليجي وجامعة الدول العربية".

كما تطرق إلى المطالب الخليجية التي تسلمتها قطر من دول السعودية والإمارات عبر الوسيط الكويتي، وقال عن الرغبة في إغلاق قنوات الجزيرة إن القرار في هذا الشأن سيكون "داخليًا"، مضيفًا "نؤمن بأهمية أن تبقى الجزيرة".

وتابع قائلًا أن بلاده مستمر بالتعامل مع الجميع مشيرًا إلى أن بلاده لا تمتلك أي منافذ جوية حاليًا سوى عبر إيران، وفقًا لتغريدات نقلها حساب قناة الجزيرة عبر موقع تويتر، أن "هناك قانون دولي يحكم العلاقات بين الدول وينبغي الالتزام به".

وكانت 4 دول عربية هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين أرسلت قائمة تحمل 13 مطلبًا من الدوحة من اجل إعادة العلاقات وأعطتها مهلة 10 أيام لإبداء للرد، وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وتسليم المطلوبين والموضوعين على قائمة الإرهاب في الدول الأربع، بجانب تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع طهران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية.

وكشفت مجلة الأهرام العربي اليوم الخميس، عن إجراءات تأديبية تعتزم الدول الأربع اتخاذها ضد قطر حال رفضها المطالب وتشمل مقاطعة اقتصادية وتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وتجميد ودائع الدوحة في الدول المقاطعة، بجانب إنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين.

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