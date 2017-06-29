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سائقون بالجيزة بعد زيادة أسعار الوقود: "لا تراجع عن رفع الأجرة"

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مصراوي Masrawy

سائقون بالجيزة بعد زيادة الوقود: "لا تراجع عن رفع الأجرة"

09:07 م الخميس 29 يونيو 2017

كتبت- مادي غيث :

وسط تواجد أمني مكثف بميدان الجيزة، وعقب مرور ساعات قليلة على إعلان قرار رفع أسعار الوقود، ضمن خطة تستهدف تقليص دعم الطاقة، رصد "مصراوي"، ردود أفعال عدد من السائقين.

يقول أحد سائقي الأجرة "ميكروباص"، رفض ذكر اسمه، لمصراوي، إنه توقف عن العمل اليوم، ولن ينقل الركاب حتى يتم إبلاغ "الكارتة" بقرار زيادة أسعار الوقود، كي يتم رفع أسعار الأجرة.

ويقول مالك سيارة أجرة، رفض ذكر اسمه، أنه فوجئ اليوم بمدير الموقف يبلغ السائقين بعدم زيادة الأجرة، رغم زيادة أسعار الوقود، مضيفًا: "أنا حطيت سولار بـ 44 جنيه ودفعت 10 جنيه كارتة"، مستنكرًا: "إزاي مازودش الأجرة".

فيما أجمع عدد من السائقين، على أنهم بصدد الإضراب عن العمل حتى يتم زيادة الأجرة، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن زيادة الأجرة تعويضًا لخسارتهم الفادحة حال رفع أسعار الوقود، مُطالبين بزيادة الأجرة لـ 200 قرش بدلًا من 150 قرش تجنبًا للخسارة.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة".

وتُعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

وتستهدف الحكومة من هذه الزيادات توفير 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، ليقتصر دعم المواد البترولية على 110 مليارات جنيه، بدلًا من 145 مليار جنيه.​

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مصراوي Masrawy

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