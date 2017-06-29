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فيديو| التموين: المواطن سيستفيد من زيادة الدعم أول يوليو

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فيديو| التموين: المواطن سيستفيد من زيادة الدعم أول يوليو فيديو| التموين: المواطن سيستفيد من زيادة الدعم أول يوليو

التحرير

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، إنه بدءًا من يوم السبت المقبل، سيستفيد المواطنين من الزيادة الجديدة على بطاقات التموين التي أقرها الرئيس عبد الفتاح ، من 21 جنيها حتى 50 جنيها شهريًا.

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «»، اليوم الخميس، أن هناك توجيهات صدرت للشركة المصرية للصناعات الغذائية بضرورة مضاعفة كميات السلع التي تضخ للبقالين التموينيين، لصرف السلع للمستفيدين، مثل السكر والزيت وباقي السلع.

وأوضح، أن المستفيدين لهم الحرية في توجيه قيمة الدعم للسلع التي يرغبون على شرائها، لافتًا أن 70 مليون فرد مقيدين على بطاقات التموين سيستفدون من الدعم، منهم 60 مليون مقيدين في بطاقات 4 أفراد سيستفدون من الدعم بنسبة 100%.

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