5 ألاف جنيه شهرياً عشان تعيش "أقل من العادي".. ومن غير "شاي أو فاكهة أو قعدة قهوة"   

التحرير

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ارتفاعات غير مسبوقة شهدتها أسعار كافة السلع الغذائية خلال الأسابيع الماضية، وآخرها ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى لارتفاع تعريفة وسائل المواصلات في معظم محافظات مصر.

ارتفاع الأسعار لم يتوقف منذ صدور قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، والتي زعمت الحكومة إنه يأتي كجزء من الإصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى، والتى شملت أيضا خفض الوقود وغيره من الدعم.

موجات غضب شديدة شهدها الشارع المصري اليوم إثر قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ ٥ جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ ٣.٦٥ جنيه بدلا من 235 قرشا، بينما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز إلى ٣٠ جنيها، بدلا من 15 جنيها.

"التحرير" حاولت رصد تكاليف معيشة مواطن لديه 3 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، وراعينا عدم احتساب أي وسائل ترفيهية بـ يوميات نموذج الشخص المستعرض، بما فيها الجلوس على المقهى أو التنزه أو حتى تكلفة المشروب الشعبي الأول بمصر وهو الشاي، و بدون شراء أي فاكهة، وتنوعت المصروفات الشهرية، بين مصروفات المنزل الأساسية من طعام وشراب، ومصاريف مدرسية للأبناء، وإيجار شقة وأجرة وسائل النقل والملابس دون التطرق لأي بنود ترفيهية أو مصروفات غير الأساسية التي لا غنى عنها لأي أسرة.

(وجبات الطعام فطار متوسط)

طبقين فول = 4 جنيهات

5 بيضات = 7.5 جنيهات

جبنة أو طعمية = 5 جنيهات

10 رغيف = 2.5 جنيه

بإجمالي تكلفة 19 جنيهاً تكلفة يومية للإفطار وفي الشهر= 570 جنيهاً

(وجبة الغداء)

بافتراض التنوع بين اللحوم والأسماك والدواجن، باستخدام مرة واحدة أسبوعياً، (كيلو لحم أو دجاجة أو 2 كيلو أسماك) + مشتملات الوجبة من خضروات وأرز او مكرونة بمتوسط 150 جنيه للوجبة أسبوعياً، أي بمعدل 600 جنيهاً شهرياً.

أما باقي أيام الأسبوع بمتوسط 40 جنيه يومياً لوجبة الغداء، أي 40 جنيه في 26 يوماً = 1040، أي 1640 جنيهاً قيمة وجبة غذاء في الشهر بمعدل 4 مرات فقط في الشهر (دجاج+سمك+لحوم).

(وجبة العشاء)

بإجمالي تكلفة تقارب وجبة الإفطار 19 جنيهاً يومياً وفي الشهر= 570 جنيهاً.

بأضافة 2 كيلو لبن في الأسبوع 20 جنيهاً أي شهرياً = 80 جنيهاً

مصروفات دراسية+مصروفات إنتقال بوسائل المواصلات 1215 جنيهاً.

وبافتراض أن أولاده تختلف أعماره، بين طفل في مرحلة إبتدائية أو إعدادية، وآخر في مرحلة ثانوية، وثالث في مرحلة جامعية، بمتوسط مصروفات يومية، 5 جنيهات لمرحلتي (الإعدادية أوالإبتدائية) 150+150=300، و15 جنيهًا لطالب الجامعة الجامعة 450 جنيهاً، بإجمالي 750 جنيهاً مواصلات في الشهر، وإنتقال رب الأسرة بمحل عمله 10 جنيه يومياً، أي 300 جنيه شهرياً، أي 1050 جنيهاً قيمة تنقلات الأسرة، بالإضافة إلى 2000 جنيهاً قيمة مصروفات دراسية للجامعات أو المدارس سنوياً، أي بمعدل 165 جنيهاً في الشهر.

فواتير

غاز وكهرباء ومياه بحد أدنى 200 جنيهاً شهرياً.

علاج أو كشف لـ5 أفراد بحد أدنى 200 جنيهاً شهرياً.

إيجار شهري بحد أدنى 700 جنيهاً.

وبافتراض شراء ملابس بحد أدنى (كِسوة شتاء وصيف) لكل فرد 600 جنيه سنوياً، أي 3 آلاف جنيه قيمة ملابس للأسرة سنوياً، أي بمعدل 250 جنيه ملابس للأسرة شهرياً.

وبتجميع ما تم استعراضه نجد أن الحد الأدنى لإنفاق أسرة متوسطة الحجم هو 5450 جنيهاً.