منشقون عن «داعش» يروون شهاداتهم في سلسلة وثائقية على «الحرة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تطلق قناة "الحرة" الأمريكية، سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "داعش... الخروج من الجحيم"، وتنقل تلك السلسلة شهادات حية على ألسنة منشقين عن التنظيم المسلح، كما تلقي الضوء على أكاذيب تنظيم "داعش" الإرهابي وهمجيته وممارساته اللاإنسانية.

وتتناول السلسة التي يبدأ عرض أولى حلقاتها السبت المقبل، في العاشرة بتوقيت القاهرة، الأسباب والدوافع التي أدت إلى انضمام أصحاب تلك الشهادات للتنظيم، ومن ثم تخليهم عن القتال معه بعدما تبيّن لهم أفكاره، وبعده عن ممارسات الدين الإسلامي، كما تسلط الضوء على أساليب الخداع والتضليل والابتزاز التي يستخدمها التنظيم في الترويج لأفكارة وتجنيد واستقطاب أعضائه.

في الحلقة الأولى من البرنامج يكشف محمد، البالغ من العمر 22 عاما، من قضاء الحويجة في العراق، تفاصيل التحاقه بالتنظيم، ومن ثم انفصاله عنه لاحقا، إذ قال إنه تربى في حضن القاعدة، ثم انضم للقتال في صفوف التنظيم، في جهاز شرطة "الدولة الاسلامية داعش"، ولكنه لم يعد قادرًا على تحمل كل ما شاهده من عنف دموي وقتل للأبرياء، فانشق عنهم وسلم نفسه للقوات الأمنية العراقية.

شاهد أيضا

فيما تروي أم صقر في حلقة أخرى، تفاصيل التحاقها بصفوف التنظيم لتساعد في أعمال الخدمة، أملاً في إنقاذ ولديها من براثن "داعش".

أما الحلقة الثالثة فتتناول قصة أبو فاروق الذي انضم لـ"داعش" بدافع كسب المال، لكنه استفاق على حقيقة الأمور عندما وجد التنظيم يعتدي على كافة أطياف العراقيين من سنة وشيعة وإيزيديين ومسيحيين وغيرهم، فانشق عنهم وانضم إلى القوات العراقية في حربها ضد التنظيم.