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صور| مدير أمن الإسماعيلية يعد سائقي البيجو بحل مشكلاتهم

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تفقد اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، اليوم الخميس، المواقف العامة، للتأكد من تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن التعريفة المرورية لسيارات الأجرة والتزام السائقين بتنفيذها.

وكان برفقته العميد محمد عامر، قائد مرور الإسماعيلية، المقدم أيمن وهبة، رئيس مباحث المرور، المقدم محمد سليمان، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، ومعاونه النقيب محمد سكر.

استمع مدير الأمن، خلال الجولة، لمشكلات السائقين، إذ قال سائقو السيارات البيجو "7 راكب" بخط القاهرة، إنهم مظلومين ويجب أن تزيد تعريفة الركوب لهم، وعدم مساواتهم مع سيارات الميكروباص التي تحمل 14 راكبا.

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من جهته، وعد مدير الأمن السائقين ببحث مشكلاتهم وحلها في أقرب وقت.

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