مصرع ربة منزل بدعوى تناولها سم فئران بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من جهودها، لفك لغز وفاة ربة منزل بإحدى قرى المحافظة، على خلفية ادعاء أهليتها بوفاتها بسبب رش سم فئران.

كان مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، تلقى إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد باستقبال قسم السموم بمستشفى المنيا العام بوصول "مروة.ع.م" 19 سنة، ربة منزل، وتوفيت فور وصولها.

وباستدعاء أهليتها، أفادوا بقيام ابنتهم برش سم فئران بمنزلها، وتوجهت للنوم قليلاً، قم استيقظت لتتناول بعض الطعام لكنها لم تقم بغسل يديها من سم الفئران.

كما قررت النيابة العامة، ندب مفتش وموثق صحة بندر ومركز المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاتة، لمناظرة الجثة وبيان ما بها ما إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء في تقرير مفتش الصحة، أن هناك رغاوي وإفرازات من الفم وزرقان بالشفتين، وحدقتا العين ضيقتان، ما يرجح أن السبب الرئيس للوفاة أحد احتمالات ثلاثة: إما نزيف بجذع المخ، أو تسمم بالمواد العضوية الفوسفورية مثل سم الفئران، أو جرعات زائدة من المخدرات المورفينية.