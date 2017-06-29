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القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل القديمة

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل القديمة

08:37 م الخميس 29 يونيو 2017

القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل القديمة

القوات العراقية

الموصل - (د ب أ): 

صرح قائد عراقي، الخميس، أن القوات العراقية حررت مناطق جديدة في إطار عملية تحرير أحياء الموصل القديمة التي دخلت مرحلة الحسم لطرد "داعش" من الموصل.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات "قادمون يانينوى" إن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع حررت مباني المستشفى الجمهوري والطوارئ، ومستشفى البتول للتوليد وكلية طب الأسنان وكلية طب الموصل والأقسام الداخلية ومبنى دائرة القاصرين ودار الأطباء ودار الأيتام في حي الشفاء من الساحل الأيمن للموصل.

وسجلت القوات العراقية تفوقًا عسكريًا كبيرًا اليوم عندما توغلت بشكل واسع داخل المدينة القديمة وتحرير جامع النوري الكبير.

وأعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم أن تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية.

وقال العبادي في تصريح مقتضب نشر على الموقع الإعلامي للحكومة العراقية " سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق".

من جانب آخر صرح الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم أن كل حسابات وآمال داعش سقطت في الموصل.

وقال الأسدي في تصريح لمحطة تلفزيون العراقية الحكومي: "اليوم سقطت كل حسابات وآمال داعش في الموصل وأن قواتنا الآن تقاتل خلف جامع النوري وفي جميع المحاور".

وأضاف: "أن المعركة متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن وجثث داعش منتشرة في أرض المعركة. التنظيم يتقهقر وجثث قتلاه متناثرة".

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