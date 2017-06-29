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فيديو| ميدو: خسرنا من الداخلية وكسبنا لاعبين للموسم الجديد

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فيديو| ميدو: خسرنا من الداخلية وكسبنا لاعبين للموسم الجديد فيديو| ميدو: خسرنا من الداخلية وكسبنا لاعبين للموسم الجديد

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لوادي دجلة، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الداخلية رغم الهزيمة، التي جاءت بسبب قلة الخبرة اللاعبين.

وأكد «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أنه سعيد وفخور بأداء وتطور لاعبي دجلة الصاعدين، مشيرًا إلى أن هناك نحو 5 أو 6 لاعبين سيكون لهم دور كبير مع الفريق في الموسم المقبل.

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وحقق الداخلية فوزًا غاليًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.  

 

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التحرير

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