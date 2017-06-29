مؤمن سليمان: لدينا عدد قليل من اللاعبين ونأمل فى تحقيق الفوز

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قال مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق سموحه في المؤتمر الصحفي أن فريقه يضم أقل عدد من اللاعبين وهو 18 لاعبًا فقط بسبب الإصابات العديدة فى صفوف الفريق وكذلك الإيقافات خاصة إيقاف إسلام محارب.

وأشار سليمان إلى أنه يعمل في ظل هذه الظروف على تحقيق الفوز خاصة وأن التجارب أثبتت أن التركيز في التدريب ورفع مستوى اللاعب هو الحل.

وأضاف سليمان أن مواجهة زيسكو لن تكون سهلة فهو من أقوى الأندية فى أفريقيا ويضم لاعبين جيدين.

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ومن جانبه، أشاد زلاتكو المدير الفنى لفريق زيسكو بحسن الاستقبال والإقامة فى الإسكندرية مشيرًا إلي أن سموحة فريق كبير يضم لاعبين جيدين وأعمارهم صغيرة ولكنه يأمل فى الفوز أو التعادل غدًا.

وعن أداء فريقه فى مباراة الغد، قال المدير الفنى لزيسكو أنه يفضل الكلام فى الملعب خاصة وأن المباراة ليس لها حسابات معينة ولا علاقة لنتيجة المباراة السابقة بين الفريقين بمباراة الغد.