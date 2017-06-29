رونالدو ينشر صورته مع أولاده التوأم

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نشر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «إنستجرام»، صورة تجمعه بأولاده التوأم بعد أن تلقى خبر ولادتهما خلال مشاركته في بطولة كأس القارات 2017 مع منتخب بلاده، وهو ما دفعه لمغادرة روسيا لينهي مشاركته في المحفل الكروي الذي تستضيفه روسيا، ويغيب عن مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد أن تم إقصاء البرتغال على يد تشيلي من نصف نهائي البطولة.

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام: "أنا سعيد جدا لأنني سأكون أخيرا مع أطفالي للمرة الأولى".

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يذكر أن المنتخب البرتغالي كان قد ودع بطولة كأس القارات من الدور نصف النهائي بعد أن خسر أمام منتخب تشيلي بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين سلبيا في المباراة.