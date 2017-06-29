السويس تضع التعريفة الجديدة.. والزيادة تبدأ من 20 قرشًا

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدرت محافظة السويس، منذ قليل، بيانًا بتعريفة الركوب الجديدة على الخطوط الداخلية التي تربط الأحياء والمدن السكنية بقلب المدينة، والخطوط الخارجية بين السويس والمحافظات الأخرى.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء، أحمد حامد محافظ السويس، بيان التعريفة الجديدة مساء اليوم للعمل بها.

جاء ذلك عقب اجتماع برئاسة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، ومدير المرور، والقيادات التنفيذية، ولجنة الإشراف على المواقف والجهات المعنية.

وتراوحت الزيادة في التسعيرة الجديدة ما بين 20 قرشًا، و50 قرشًا للخطوط الداخلية، وهو ما تسبب في وجود كسور عشرية بالقروش في التعريفة.

بينما تراوحت الزيادة في خطوط الأقاليم، ما بين 3 جنيهات لمحافظات الإسماعيلية والقاهرة والمحافظات القريبة، و10 جنيهات زيادة بخط السويس – الغردقة والإسكندرية، والخطوط الأخرى البعيدة والتي تزيد فيها المسافة عن 300 كيلو متر.

كان مجلس الوزراء، أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي تحركت أسعارها، البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، بحيث رُفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، وغاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.