أخبار عاجلة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
مصدر بـ «ديلي نيوز» عن التحفظ: العمل منتظم.. وسعدنا بضمنا لـ«أخبار اليوم» -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

السويس تضع التعريفة الجديدة.. والزيادة تبدأ من 20 قرشًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السويس تضع التعريفة الجديدة.. والزيادة تبدأ من 20 قرشًا

08:21 م الخميس 29 يونيو 2017

السويس تضع التعريفة الجديدة.. والزيادة تبدأ من 20 قرشًا

محافظة السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدرت محافظة السويس، منذ قليل، بيانًا بتعريفة الركوب الجديدة على الخطوط الداخلية التي تربط الأحياء والمدن السكنية بقلب المدينة، والخطوط الخارجية بين السويس والمحافظات الأخرى.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء، أحمد حامد محافظ السويس، بيان التعريفة الجديدة مساء اليوم للعمل بها.

جاء ذلك عقب اجتماع برئاسة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، ومدير المرور، والقيادات التنفيذية، ولجنة الإشراف على المواقف والجهات المعنية.

وتراوحت الزيادة في التسعيرة الجديدة ما بين 20 قرشًا، و50 قرشًا للخطوط الداخلية، وهو ما تسبب في وجود كسور عشرية بالقروش في التعريفة.

بينما تراوحت الزيادة في خطوط الأقاليم، ما بين 3 جنيهات لمحافظات الإسماعيلية والقاهرة والمحافظات القريبة، و10 جنيهات زيادة بخط السويس – الغردقة والإسكندرية، والخطوط الأخرى البعيدة والتي تزيد فيها المسافة عن 300 كيلو متر.

كان مجلس الوزراء، أقر زيادة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي تحركت أسعارها، البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، بحيث رُفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، وغاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة.

____ ______ ___ ______ __________

____ ______ ___ _______

____ ______ ______ _______

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور..

    بالصور.. "بني سويف" تعتمد تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والسرفيس

    أخبار
  • ​ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بين بورسعيد وباقي المحافظات

    ​ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بين بورسعيد وباقي المحافظات

    أخبار
  • مدير أمن بورسعيد: زيارة تسعيرة

    مدير أمن بورسعيد: زيارة تسعيرة "السرفيس" 25 قرشًا و"الأجرة" جنيه

    أخبار
  • مشادات كلامية بمواقف الخطوط الداخلية في السويس بسبب الأجرة

    مشادات كلامية بمواقف الخطوط الداخلية في السويس بسبب الأجرة

    أخبار

إعلان

da3f00a3b5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام