ترامب يهاجم مقدمي برنامج تلفزيوني في أحدث تغريداته

واشنطن - (د ب أ):

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اثنين من مقدمي برامج التلفزيون، الخميس، في أحدث هجوم ضد أعداء الإعلام المتصورين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان هدفا ترامب هذه المرة مضيفي برنامج "مورنينج جو"، وهو برنامج حواري سياسي على قناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، كان يستضيف ترامب بشكل متكرر خلال الحملة الرئاسية في 2015 و 2016.

وخلال الانتخابات، تلقى جو سكاربورو وميكا برزيزنسكي، انتقادات إعلامية لإجراء مقابلات هاتفية متكررة مع ترامب خلال فترة الانتخابات. ولكن ترامب تحول ضدهما منذ الانتخابات.

وتساءل ترامب: "سمعت أن برنامج "مورنينج جو ذا" الذي لا يحظى بتقييم جيد يتحدث عني بشكل سيء.. توقفت عن مشاهدته، إذن كيف تأتى أن ميكا المجنونة صاحبة نسبة الذكاء المنخفضة، إلى جانب جو المريض نفسيًا، قد حضرا إلى منتجع مار الأجو 3 ليال على التوالي خلال فترة رأس السنة الميلادية؟".

وقد ادعى ترامب، الذى يتابع حسابه على "تويتر" نحو 33 مليون متابع، أن المذيعين أصرا على الانضمام إليه في منتجعه في فلوريدا، الذي زاره الرئيس كثيرًا منذ توليه منصبه. وكتب ترامب أنه رفض الاجتماع معهما، وأضاف أن برزيزنسكي كانت في ذلك الوقت تنزف بشدة من عملية شد للوجه.

ومنذ الانتخابات، شارك ترامب في هجمات مستمرة على وسائل الإعلام الرئيسية التي يعتبرها عدائية، مطلقًا تهمة نشر أخبار مزيفة ضد شبكة "إم إس إن بي سي"، وبصفة خاصة ضد شبكة "سي إن إن" فضلاً عن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست وغيرهما.