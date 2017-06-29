صور| غضب في البحيرة بعد رفع سعر الوقود.. والأهالي: «هنمشي على رجلينا»

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سادت حالة من الغضب في محافظة البحيرة بعد قرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بتحريك أسعار الوقود والمحروقات ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها.

وقال شعبان عبد الوكيل، سائق أجرة، كان المفروض المحافظة أعلنت التسعيرة الجديدة حتى لا يظلم أحد، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الوقود والزيت بخلاف أجرة السائق.

وأضاف إسلام ممدوح، من مدينة دمنهور، أن التاكسى يحصل على 10 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، أي ما يعادل 3 أضعاف، ما يوجب تشديد الرقابة، قائلا: "ولادنا هيمشوا على رجليهم بدل ما يركبوا، لأن السيرفيس أصبح تعريفته 3 جنيهات بدلا من جنيه ونصف".

وتوقع محمود لملوم، سائق سيرفيس بدمنهور، زيادة مرتقبة في جميع أسعار قطع الغيار للسيارات، قائلا: "حرام هنأكل ولادنا منين".

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وتمنى أهالي البحيرة، الرجوع في هذا القرار، وتشغيل كارت البنزين حتى يكون هناك رقابة أكثر على السيارات التي تعمل بالمخالفة ويأخذون حصتهم في البنزين، خاصة أن هذا القرار يضر معدومي الدخل والطبقة الفقيرة التي تعتمد على المواصلات.

من جانبها، تفقدت نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مجمع المواقف وعدد من محطات الوقود بمدينة دمنهور، ووجهت بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع استغلال السائقين للزيادات في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة.











