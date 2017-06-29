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الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بذكرى ثورة يونيو

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الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بذكرى ثورة يونيو الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بذكرى ثورة يونيو

التحرير

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هنأ رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح ، باحتفالات بلاده بالذكرى السنوية الرابعة لثورة 30 يونيو.

وقال عباس في البرقية التي أرسلها للرئيس السيسي بهذه المناسبة: "يُسعدنا وأنتم تحتفلون وشعب الشقيق بالذكرى الرابعة لثورة يونيو المجيدة، أن نبعث باسم دولة فلسطين وشعبها، وبالأصالة عن نفسي أسمى آيات التهاني القلبية، داعين الله جل وعلا أن يعيد عليكم هذه الذكرى المجيدة وقد حققتم تطلعات شعبكم الشقيق بالمزيد من الاستقرار والازدهار".

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وأثنى عباس على مواقف مصر القومية وقيادتها دفاعا عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، مضيفاً: "وسنظل نذكر وشعبنا بكل فخر واعتزاز مواقف شعب مصر وجيشها الباسل والتضحيات الجسام التي قدمها دفاعا عن فلسطين ومن أجل حريتها واستقلالها".

وأضاف في برقيته: "نسأل الله تعالى أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصر وشعبها بكل خير وسلام، لتظل حصن الأمة وقلعتها الصامدة في وجه التحديات".

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التحرير

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