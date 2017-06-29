«يا حكومة حسي بالغلابة».. غضب في أسوان لارتفاع أسعار الوقود

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شهدت محافظة أسوان حالة من الغضب، اليوم الخميس، عقب إقرار الزيادة الجديدة للوقود، ما أدى إلى إضراب سائقي موقف الإقليم، بعد مطالبة المرور لهم بالعمل وفقا للتعريفة المقررة لحين إقرار الزيادة الجديدة بشكل رسمي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من احتواء الإضراب.

"التحرير" رصدت شكاوى السائقين والمواطنين عقب إقرار الزيادة الجديدة، من داخل موقف الأقاليم الرئيسي بمدينة أسوان.

قال صلاح سيد إبراهيم، سائق بخط "أسوان- نصر النوبة"، إن الزيادة الجديدة أضرت بشكل كبير السائقين والمواطنين، إذ لم يتم مراعاة العدالة الاجتماعية، في ظل غلاء المعيشة، إذ تتسبب الزيادة الجديدة في رفع أسعار متطلبات الحياة المرتبطة بالوقود، ومن بينها المواد الغذائية، كما سيرتفع أسعار قطع الغيار وجميع المستلزمات الخاصة بالسيارات، وهذا ما حدث بالفعل، إذ أغلقت المحال الخاصة بالزيوت وقطع الغيار أبوابها بداية من اليوم، انتظارا لما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة.

وأكد أسامة عبد العزيز، سائق بخط "الموقف- التأمين الصحي"، حدوث حالة من الارتباك اليوم بجميع خطوط السير سواء داخل المدينة أو خارجها، في ظل الزيادة الجديدة للوقود، ما تسبب في حدوث العديد من المناوشات والمشاحنات بين السائقين والمواطنين، للخلاف على أجرة الركوب، بعد أن رفع العديد من السائقين التسعيرات والتعريفات المقررة، على سبيل المثال تم رفع تسعيرة موقف الأقاليم السيل والتأمين الصحي من جنيه إلى جنيه ونصف، والموقف وصحارى إلى جنيهين ونصف بدلا من جنيهين، والموقف إلى مدينة كوم أمبو أو دراو إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، و"الموقف- نصر النوبة إلى 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.

وذكر علي النوبي، عامل، أن فئات الكادحين من الشعب المصري، خاصة الأسر التي لا يرتبط دخلها براتب أو موارد مالية ثابتة، هي الأكثر تضررا، مؤكدا أن الحكومة تعمل ضد مصالح المواطنين.

وتابع النوبي: "أقسم بالله مش قادر أأكل أولادي، من غلاء المعيشة، على الرغم من حصولي على أجر يومي 50 جنيها، نظير عملي في أحد الأفران، مش عارف أسد احتياجات بيتي من الطعام والعلاج والمصاريف، يا حكومة حسي بالغلابة"، مضيفا أن رفع أسعار الوقود معناه رفع الأجرة ورفع للسلع، ما يصعب معه العيش وتوفير حياة كريمة لنا ولأسرنا.

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وتسببت الزيادة الجديدة للوقود، في تهديد السائقين بموقف الأقاليم بأسوان وكوم أمبو بالإضراب، لمطالبتهم بالعمل وفقا للتعريفات القديمة المعمول بها الآن على كافة خطوط السير.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى عدد من المواقف لمنع السائقين من الإضراب، لحين عقد اجتماع طارئ لمدير الأمن مع محافظ أسوان ومسؤولي إدارة المواقف، مساء اليوم، لإقرار الزيادة الجديدة وفقا لزيادة أسعار الوقود.

كما التقى مدير أمن أسوان، اللواء مجدي موسى، بسائقى موقف الأقاليم بأسوان، لمطالبتهم بالعدول عن رفع أي أسعار للتعريفة المقررة، لحين معرفة ما يسفر عنه اجتماع الليلة مع محافظ أسوان.

من جانب آخر، امتنع عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة عن العمل على خطوط السير الداخلية، خاصة بمنطقة كورنيش النيل احتجاجا على الزيادة الجديدة، وإلزامهم بالعمل وفقا للتعريفة القديمة.









