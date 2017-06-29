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اعتقال برلماني مغربي في هولندا ينذر بأزمة دبلوماسية بين البلدين

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مصراوي Masrawy

اعتقال برلماني مغربي في هولندا ينذر بأزمة دبلوماسية بين البلدين

07:51 م الخميس 29 يونيو 2017

اعتقال برلماني مغربي في هولندا ينذر بأزمة دبلوماسية بين البلدين

الرباط - (د ب أ):

أعلن الناطق الرسمي باسم المغربية مصطفى الخلفي، الخميس، أن السلطات الهولندية اعتقلت البرلماني المغربي الفار "سعيد شعو" ، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمه للمغرب.

وأوضح الخلفي في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أطلع أعضاء الحكومة بحيثيات هذا الاعتقال على خلفية استدعاء السفير المغربي بهولندا بسبب احتضانها لـ"شعو" رغم مذكرات البحث الصادرة في حقه منذ 2010.

وكان بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية قد اوضح أن "المملكة المغربية٬ أجرت اتصالات مع السلطات الهولندية٬ حول أفعال مهرب من أصل مغربي مقيم في هولندا٬ والذي كان موضوع مذكرتي توقيف دوليتين صادرتين عن القضاء المغربي٬ بخصوص التورط في عصابة إجرامية منذ عام ٬2010 والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015".

وأكد البيان أنه تم الكشف عن معلومات تفيد بتورط أحد تجار ومهربي المخدرات في تأجيج الاحتجاجات في شمال المملكة المغربية٬ مضيفًا أنه سعى منذ شهور لتقديم التمويل والدعم اللوجستي في بعض الأوساط بشمال المغرب.

وبحسب البيان، تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح٬ بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب٬ الذي يرتزق من الاضطرابات٬ قبل أن يستطرد أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات٬ خاصة السياسية والدبلوماسية الضرورية.

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