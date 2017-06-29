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بالصور.. "بني سويف" تعتمد تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والسرفيس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "بني سويف" تعتمد تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والسرفيس

07:48 م الخميس 29 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. ضبط 80 توكتوك و84 دراجة بخارية بدسوق

الألبوم التالى

بالصور.. ضبط 80 توكتوك و84 دراجة بخارية بدسوق

بني سويف ــ أحمد كامل:

اعتمد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة بين الأقاليم والمحافظات، والنقل الداخلي بين مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة بني سويف وشرق النيل، وتعريفة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها ، اليوم الخميس، بتحريك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة بجميع مواقف السيارات، ومتابعة التزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات، وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي، السرفيس أو التاكسي، والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية، وذلك منعًا للاستغلال أو المغالاة في الأجرة، وللتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ، مدير مشروع المواقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية بعمل لوحات إعلانية، "بانرات"، ووضعها في مكان بارز بالمواقف الرئيسية بالمراكز والمدن لإعلام المواطنين بالتعريفات الجديدة.

كان مجلس الوزراء، أقرّ، اليوم الخميس، تحريكًا في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها من البنزين والسولار والبوتاجاز.

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