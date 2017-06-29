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رئيس محكمة النقض لـ"مصراوي": هذا أول قرار بعد تولي الرئاسة

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مصراوي Masrawy

رئيس محكمة النقض لـ"مصراوي": هذا أول قرار بعد تولي الرئاسة

07:44 م الخميس 29 يونيو 2017

محكمة النقض

كتب – محمود السعيد:

في أول تصريح له عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح ، بتعيينه كرئيسًا لمحكمة النقض، أكد المستشار مجدي أبو العلا، أن أول قرارته ستكون ضخ دماء جديدة من شباب القضاة في أروقة المحكمة، مع إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح "أبو العلا" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن تشكيل مجلس الأعلى للقضاء سيأخذ بعض الوقت لحين البحث عن الكفاءات من القضاة، لافتًا إلى تقديره الكامل لجميع نواب المحكمة الحاليين من شيوخ القضاة.

وعن علاقته بالمستشار أنس عمارة، أقدم نواب المحكمة والذي كان مرشحا لتولي المنصب، أشار إلى أنه تربطهما علاقة زمالة لسنوات طويلة بمحكمة النقض، وأن توليه المنصب لن يسبب أي "حساسية" فيما بينهما.

وصدَّق الرئيس السيسي، اليوم الخميس، على تعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض، ويتولى المنصب في أول يوليو المقبل.

كانت الهيئات القضائية الثلاثة، (النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة النقض)، التزمت بنص تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 27 أبريل الماضي، وأرسل كل منها 3 أعضاء من بين أقدم 7 نواب لتعين أحدهم رئيسًا لها، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية، فيما صمم مجلس الدولة على مبدأ الأقدمية بين أعضائه، ورشح المستشار يحي الدكروري منفردًا.

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مصراوي Masrawy

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