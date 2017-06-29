"مصراوي" ينشر خريطة مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات

مصراوي Masrawy

كتبت- داليا شِبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، على أن تبدأ بعد 48 ساعة من إعلان نتائج الثانوية العامة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن اعتماد قواعد التنسيق للعام الجديد، مؤكدًا أن قواعد التنسيق للعام الحالي تعمل على نفس سابقتها خلال العام الماضي، وأنه لا توجد أي استثناءات في التنسيق على كل المستويات، تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر بهذا الشأن.

وفي هذا الصدد ينشر "مصراوي" خريطة مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات للعام الجامعي 2017/ 2018.