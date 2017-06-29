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أورينجا يعلن قائمة مصر النهائية لكأس العالم

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أورينجا يعلن قائمة مصر النهائية لكأس العالم أورينجا يعلن قائمة مصر النهائية لكأس العالم

التحرير

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أعلن الأسباني خوان أنطونيو أورينجا، المدير الفني للمنتخب المصري  للشباب لكرة السلة، القائمة النهائية للمنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 19 عامًا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل في الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة كل من: عمر عزب «نادى سموحة»، محمد أسامة جابر «نادى سموحة»، عبدالرحمن سمير «نادى سموحة»، عمر إيهاب «نادى سموحة»، محمد ناصر (محترف بأمريكا)، محمد رضا «نادى الإتحاد»، عمر الشيخ (محترف بأمريكا)، عبد الرحمن الجندي «نادى الجزيرة»، علي أُسامة «النادى الأهلى»، عصام تامر (محترف بأمريكا)، أحمد بيبو (محترف بأسبانيا)، سيف الصناديلى «نادى الجزيرة».

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تم استبعاد مؤمن مكرم لاعب نادي سبورتنج بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أسبانيا بينما تم استبعاد عمر الألفي لاعب نادي الاتحاد بقرار فني.

ويستعد المنتخب المصري لافتتاح مباريات البطولة أمام منتخب بورتوريكو يوم السبت المقبل، بعد أن وقع في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات ألمانيا وليتوانيا.

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التحرير

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