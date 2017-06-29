طنطا يضمن البقاء في الدوري.. والشرقية يهبط للقسم الثاني

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تعادل فريق طنطا من نظيره الشرقية بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذى جمع بينهما عصر اليوم على استاد طنطا، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 للدورى الممتاز، ليضمن بذلك أبناء السيد البدوي البقاء في الدوري بعد أن وصل رصيدهم إلى 31 نقطة، بينما هبط فريق الشرقية لدوري القسم الثاني بعد أن وصل رصيده 23 نقطة.

تقدم فريق طنطا فى الدقيقة 7 عن طريق محمد العشرى مدافع الفريق برأسية فى مرمى الشرقية، قبل أن يعادل الشرقية النتيجة بهدف كينس إيكوكو، وسجل محمد مرسي هدف الثاني لطنطا في الدقيقة 66، ليعادل الشرقية النتيجة عن طريق حسام حسن في الدقيقة 88.

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وخدمت نتائج الفرق المتصارعة على الهبوط فريق طنطا، حيث خسر النصر للتعدين من المقاصة، بينما تعادل أسوان مع المقاولون العرب.