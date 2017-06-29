الداخلية يخطف فوزًا ثمينًا من وادي دجلة في الدوري

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حقق فريق الداخلية فوزًا غاليًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.

تقدم الداخلية في الدقيقة الـ17 عن طريق اللاعب عبدالرحمن السويسي، قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب عمر مرموش، ثم نجح فريق الداخلية في إحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب سادو ساتبوري، في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

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وبتلك النتيجة يرفع الداخلية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 38 في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.