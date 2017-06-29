فيديو| مدرب المقاولون: «مش هادخل النار عشان ماتشات كورة.. بلاش قرف»

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قال محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، إنه يخوض جميع مبارياته في الدوري بكل قوة، لعدم ظلم أى فريق يصارع في منطقة الهبوط، ورفض اكمال المسابقة بالناشئين.

وأضاف «عودة» خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، قائلًا: «ما أدخلش النار عشان ماتشات، كورة إيه وقرف إيه، ما ينفعش أسيب الماتش لحد، لا تربيتي ولا مباديء نادي المقاولون العرب تسمحلي بكده».

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وأضاف مدرب الذئاب، أن المقاولون أهدر أهداف عديدة خلال مواجهة أسوان، بسبب غياب التوفيق، مؤكدًا أن المباراة إذا امتدت لـ 5 دقائق أخرى لحقق فريقه الفوز بها.

وتعادل المقاولون العرب مع ضيفه أسوان، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد المقاولون، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.