أخبار عاجلة

سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم لدعم الملف الليبي -
روسيا: هناك فرصة لتحسين علاقاتنا مع أمريكا -
مجموعة شركات بن لادن تستأنف قريبا أعمال توسعة الحرم المكي -
من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟ -
صور فضائية تظهر مدى الدمار الذي حل ببلدة العوامية شرقي السعودية -
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| مدرب المقاولون: «مش هادخل النار عشان ماتشات كورة.. بلاش قرف»

Google+ Print
فيديو| مدرب المقاولون: «مش هادخل النار عشان ماتشات كورة.. بلاش قرف» فيديو| مدرب المقاولون: «مش هادخل النار عشان ماتشات كورة.. بلاش قرف»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، إنه يخوض جميع مبارياته في الدوري بكل قوة، لعدم ظلم أى فريق يصارع في منطقة الهبوط، ورفض اكمال المسابقة بالناشئين.

وأضاف «عودة» خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، قائلًا: «ما أدخلش النار عشان ماتشات، كورة إيه وقرف إيه، ما ينفعش أسيب الماتش لحد، لا تربيتي ولا مباديء نادي المقاولون العرب تسمحلي بكده».

شاهد أيضا

وأضاف مدرب الذئاب، أن المقاولون أهدر أهداف عديدة خلال مواجهة أسوان، بسبب غياب التوفيق، مؤكدًا أن المباراة إذا امتدت لـ 5 دقائق أخرى لحقق فريقه الفوز بها.

وتعادل المقاولون العرب مع ضيفه أسوان، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد المقاولون، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)