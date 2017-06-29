المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من أسوان في الدوري

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تعادل فريق المقاولون العرب مع ضيفه أسوان، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد المقاولون، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الممتاز.

سجل هدف أسوان اللاعب إيهاب المصري في الدقيقة الـ48، قبل أن يضيف المقاولون هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للمباراة عن طريق اللاعب محمد ناجي جدو.

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وشهدت المباراة ايضًا ظهور 3 بطاقات صفراء، اثنين من نصيب لاعبي أسوان (جيروم وايا - وحمادة السيد)، وواحدة من نصيب المقاولون (إبراهيم عبدالخالق).

بتلك النتيجة يرفع أسوان رصيده إلى النقطة 26 في المركز قبل الأخير، ويرفع ايضًا المقاولون رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثامن بجدول الدوري.