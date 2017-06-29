الأهلي ينهي مرانة الأول في زامبيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في زامبيا بعد 90 دقيقة أدى خلالها اللاعبون جوانب فنية وبدنية، وفقًا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وشهدت بداية المران فقرات بدنية منظمة تحت إشراف أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال بالفريق، ثم أدى اللاعبون تدريبات بدنية وفنية بالكرة قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة على فريقين لمدة 25 دقيقة اختتم بها حسام البدري مران الفريق.

شاهد أيضا

ويستعد الأهلي لمواجهة «زاناكو» في الثالثة عصر السبت على ملعب «هيرو ستاديوم» ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.