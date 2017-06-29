بالصور.. ضبط 80 توكتوك و84 دراجة بخارية بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت الحملة الأمنية التي شنها جهاز الشرطة في مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، في يومها الثالث على التوالي، عددًا من التكاتك، والدراجات البخارية، وفقًا لتوجيهات اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، ومحافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 84 دراجة بخارية مخالفة، وغير مرخصة، و80 توكتوك، و23 سيارة مخالفة، و2 تروسيكل، وجرار زراعي واحد مخالف.

جرى التحفظ عليهم بالحضانة الخاصة بوحدة مرور دسوق، وجار استمرار الحملة، بأماكن متفرقة بمدينة دسوق، وذلك تحقيقًا لعودة الانضباط بالشارع الدسوقي

قاد الحملة، اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عزت صادق مساعد مدير أمن كفر الشيخ، لفرقة دسوق، والعقيد علاء سليم وكيل فرع البحث الجنائي بدسوق، والنقيب مصطفى منصور بفرع البحث الجنائي، والعقيد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد رامي شرف الدين رئيس مباحث القسم، ومعاونة النقيب فهمي الخطيب، والسيد شنفار، وأحمد عيسى نائبا رئيس مركز ومدينة دسوق.

كان العديد من المواطنين بمدينة دسوق، تقدموا بعدة شكاوى، لقسم شرطة بندر دسوق، وللجهات الأمنية المختلفة، بتكرار عمليات سرقة المواطنين من جانب أشخاص مجهولين، يستقلون تكاتك، ودراجات بخارية، عن طريق انتشال حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع والميادين العامة بمدينة دسوق.