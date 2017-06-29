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جامعة بنها تعلن عن 6 وظائف قيادية شاغرة

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مصراوي Masrawy

جامعة بنها تعلن عن 6 وظائف قيادية شاغرة

07:21 م الخميس 29 يونيو 2017

جامعة بنها تعلن عن 6 وظائف قيادية شاغرة

جامعة بنها

القليوبية – أسامة علاء الدين:

أعلنت جامعة بنها عن شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة لديها، في مقدمتها أمين عام مساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهي الوظيفة التي تعلنها الجامعة لشغلها لأول مرة منذ إنشائها.

كما أعلنت الجامعة عن شغل وظيفة أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، بالإضافة إلى مدير عام المدن الجامعية، وأمين عام لكليتي التجارة والآداب، كما أعلنت الجامعة عن شغل وظيفة مدير عام المكتبات.

وحددت الجامعة، الشروط الواجب توافرها لشغل كل وظيفة من الوظائف التي أعلنتها.

وقال الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية: "إن الإعلان عن هذه الوظائف جاء لملء الفراغات التي تعاني منها إدارة الجامعة والكليات في هذه الوظائف القيادية، وحتى تتمكن إدارة الجامعة من تسيير العمل اليومي بسلاسة وسرعة".

وأضاف أن اللجنة المكلفة لفحص طلبات المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ستبدأ عملها فور الانتهاء من المهلة التي حددها القانون لتلقي الطلبات.

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