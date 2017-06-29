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المحافظين: 30 يونيو أنقذت مصر من الانهيار الاقتصادي

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المحافظين: 30 يونيو أنقذت مصر من الانهيار الاقتصادي المحافظين: 30 يونيو أنقذت مصر من الانهيار الاقتصادي

التحرير

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قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعى وأمين العاصمة بحزب المحافظين، إن ثورة 30 يونيو كانت لها تداعيات اقتصادية على الساحة المصرية والعربية والعالمية، مضيفا أنه بعد بيان الجيش بعزل محمد مرسى دفع بمؤشرات البورصة المصرية للصعود لتقفز القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه فى يوم واحد.

وأوضح "الشافعى"، في تصريحات خاصة، أن خير دليل على التداعيات الاقتصادية الايجابية لـثورة 30 يونيو المجيدة والتى خرج فيها المصريين بالملايين هو انطلاق قاطرة الإصلاح الاقتصادى، وتحرير الجنيه من "حبسة الدولار"، وتمكن من التحكم في قراراتها السياسية والاقتصادية دون ضغوط خارجية، لافتا في سياق حديثه أن الاحتياطى النقدى الأجنبى وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وأردف "أمين العاصمة"، أن أحد أسباب التعافي الاقتصادى للدولة المصرية هو سن قانون الاستثمار الجديد والذى يعد نهضة شاملة فى المجال الاقتصادى، هذا إلى جانب حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتخدم البنية التحتية فهى أحد أسباب جذب الأنشطة الاستثمارية .

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ونوه "الخبير الاقتصادى إلى أن أقدمت على إطلاق العنان لقوى العرض والطلب والوصول إلى معدلات تقلل من معدل التضخم، إلى جانب اتباع سياسة الترشيد فى استخدام المحروقات وكافة مصادر الطاقة وبدروه وفرت على خزانة الدولة مئات المليارات من الجنيهات.

وتابع أن حجم الناتج القومى لأول مرة حقق 1.2 % فائض أولى فى موازنة 2017 / 2018، إلى جانب تقليل نسبة العجز لدون الـ 10 % فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا أن التصنيف الائتمانى العالمى وضع مصر فى موضع المستقر، موضحا أنه خلال عام ستتلاشى الآثار السلبية للاستثمار .

وطالب "الشافعى" الحكومة  بالعمل على وضع آلية وقانون موحد للضرائب يضمن العدالة الضريبية ويحل كافة المشكلات كما أنه يلغى العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة.
 

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