الأقباط والقضاة والجيش والشرطة فى مرمى نيران الإخوان منذ 30 يونيو

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أصيبت جماعة الإخوان الإرهابية بحالة من الجنون منذ عزل رئيسها محمد مرسي من الحكم عقب نجاح ثورة 30 يونيو ما دفعهم للهجوم على كافة مؤسسات الدولة في محاولة منهم للانتقام من كل من وقف فى صفوف الجماهير التى احتشدت بالميادين للتنديد بالحكم الإخواني، حتى استهدفت نيرانهم كل من رجال الجيش والشرطة والقضاء والأقباط.

حرق وتدمير 165 كنيسة

الأقباط وكنائسهم كانوا في مقدمة من تم استهدافهم نتيجة ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الاخوان من الحكم عقب سيطرة مكتب الإرشاد على قرارات الرئيس الإخواني محمد مرسي، بالإضافة إلى قيامهم بالتنكيل بمعارضيهم، وبمجرد خروج ملايين المصريين ضد الإخوان زحفت عناصر الإخوان على الكنائس وهجموا عليها حتى وصل عدد الكنائس التي استهدفت من 30 يونيو 2013 وحتى الآن نحو 165 كنيسة من بينهم 4 كنائس تم هدمها بالكامل.

وكشفت تقارير لجنة تقصي حقائق 30 يونيو وأوراق تحقيقات النيابة العامة فى قضايا العنف والشغب والإرهاب التى أعقبت ثورة 30 يونيو أن محافظة المنيا كانت في صدارة المحافظات التي شهدت اعتداءات طائفية، وسجلت 31 حالة من إجمالي الحالات تليها محافظتا بني سويف وسوهاج في المرتبة الثانية بسبع حالات لكل منهما، ثم القليوبية وأسيوط بخمس حالات في كل منهما.

واعترفت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية باستهداف الكنائس للانتقام من الأقباط لمشاركتهم فى ثورة 30 يونيو على الإخوان ودعم البابا تواضروس بابا الكنيسة لمظاهرات إسقاط مرسي، بالإضافة إلى مساندة الكنيسة للجيش المصري في حربه المستمرة ضد الإرهاب.

كنيستي مارمرقس بالاسكندرية ومار جرجس بطنطا، كانتا أكثر الكنائس التي لحقت بهم أضرار بالتزامن مع احتفالات المسيحيين، بالاضافة للإنفجار الكبير الذي وقع فى 11 ديسمبر 2016 داخل الكنيسة البطرسية الواقعة في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي أسفر عن سقوط 29 قتيلًا و43 مصابًا.

وفى 14 أغسطس 2013 تزامنًا مع فص اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين بميداني رابعة العدوية والنهضة وقعت عدة اعتداءات على نحو 86 كنيسة بـ9 محافظات مختلفة أسفرت عن 670 حالة وفاة و4400 مصاب.

شهداء الجيش والشرطة

ويأتي في مقدمة المستهدفين قوات الجيش التي استشهد من بينها مئات الشهداء منذ قيام ثورة 30 يونيو اغلبها ارتكز في مدن شمال سيناء حيث تواجه القوات المسلحة جماعات إرهابية مسلحة ومتحصنة بجبال شديدة الوعورة إلا أن القوات الملسحة تحرز تقدماً ملحوظاً خلال الفترات الأخيرة.

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وفي إحدى تصريحاته كشف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب فى أبريل الماضى عن أن عدد الشهداء من أفراد الشرطة خلال الفترة الأخيرة يقدر بنحو 900 شهيد، مضيفًا: "هذا قدرنا وقدر المجتمع والشرطة".

بينما صرح اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن والرعاية الاجتماعية، في 19 يناير 2016 أنَّه منذ ثورة 30 يونيو حتى يناير 2016 استشهد 507 من رجال الشرطة شملوا 111 ضابطا و240 فرد شرطة وخمسة موظفين مدنيين و151 مجندًا، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آلاف و965 آخرين، شملوا 1941 ضابطًا وثلاثة آلاف و63 فرد شرطة و31 موظفًا مدنيًّا و3530 مجندًا.

بالاضافة لتورط جماعات إرهابية موالية لجماعة الإخوان فى تفجير مديريات أمن الدقهلية والقاهرة وجنوب سيناء، واغتيال 40 من ضباط وأفراد الشرطة وقتل 15 مواطناً والهجوم على منشآت شرطية فى القاهرة والمحافظات، وخططوا لاستهداف وزارة الدفاع ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسى قبل استقالته من منصبه، كما خططوا لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس باستخدام غواصة، عن طريق تحميلها بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وإلقائها فى المجرى الملاحى للقناة، وتبين أن المتهمين استخدموا 3 عبوات فى تفجير موكب وزير الداخلية واستخدموا 800 كيلوجرام من المتفجرات فى استهداف مديرية أمن القاهرة.

شهداء القضاء

وقدم القضاة 6 شهداء منذ ثورة 30 يونيو، من بينهم 4 قضاة فى مدينة العريش وحدها، وكان آخرهم المستشار عمر حماد، وعمرو مصطفى حسنى، وكيل النيابة، فى نوفمبر الماضى، حيث استُشهدا فى العملية الإرهابية، التى استهدفت فندق إقامة القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، بشمال سيناء، بعد تفجير سيارة مفخخة.

وشهد يوم 29 يونيو 2015 اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، فى حادث تفجير استهدف موكبه فى حى مصر الجديدة فى القاهرة.

فيما تعرض عشرات القضاة لمحاولات اغتيال استهدفت منازلهم وسياراتهم، أغلبها باءت بالفشل.