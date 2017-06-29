صحف العالم عن «30 يونيو»: المصريون عادوا ليبهروا العالم

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المصريون عادوا ليبهروا العالم من جديد.. كان هذا أحد عناوين الصحف العالمية عن ثورة 30 يونيو والتي حظيت باهتمام وسائل الإعلام الدولية، لما مثلته من رفض المصريين لحكم الإخوان المسلمين.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن "حجم المظاهرات المعارضة للإخوان تؤكد أن السياسة المصرية تقف على أعتاب تغيير حقيقي، وإن الجماهير خرجت في الذكرى الأولى لجلوس محمد مرسي على كرسي الحكم، ليبعثوا له برسالة واضحة وهي أنه آن الأوان للرحيل عن السلطة".

ولفتت المجلة إلى أن "مصر لم تشهد من قبل يوما كـ30 يونيو، والمتظاهرين خرجوا كالسيل والأمطار الغزيرة للشوارع والميادين، للاعتراض على الإخوان المسلمين، طالبين منهم المغادرة والرحيل".

وأضافت "في المقابل كانت إدارة أوباما -الرئيس الأمريكي السابق- خصم المتظاهرين المصريين"، مضيفة أنه "بالرغم من وجود خلافات فكرية بين المعارضين للإخوان فإنهم توحدوا معا وراء كراهيتهم المشتركة للنظام الحاكم، ورغم أن الفترة المقبلة غير واضحة فإن الجماهير في مصر عادت لتبهر الدنيا مجددا كما فعلت في ثورة 25 يناير 2011".

في سياق متصل قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن "الإخوان دفعوا الجماهير إلى الاشمئزاز منهم والابتعاد عنهم بعد مرور عام على وصولهم للسلطة وجلوس رجلهم محمد مرسي على كرسي الحكم، والاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيله تعكس ديمقراطية جديدة".

صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بدورها قالت إن "مظاهرات 30 يونيو هي رفض مبهر ضد حكم الإخوان المسلمين ويثير علامات استفهام حول بقائه".

وبعنوان "الثورة مجددا" لفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "المواطنون عادوا للميادين مجددا وأصبحت مصر بأكملها في حالة ثورة ضد قيادة الإخوان المسلمين الفاشلة، في وقت يهدد فيه مرسي الجماهير، بما يعكس ضعف جماعته".

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من جانبها قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "نطاق الاحتجاجات تخطى ثورة يناير والجميع تيقنوا من فشل الإخوان المسلمين وما يحدث في البلاد من مظاهرات هو توبيخ حاد للجماعة، وحديثها عن انتصاراتها في الانتخابات".

بينما قالت صحيفة "الإندبندنت" إن "الإخوان المسلمين تحولوا إلى مستبدين؛ ومرسي الذي وقف بميدان التحرير بعد انتخابه بلا سترة واقية بات عدوا لا يطاق بالنسبة لكثير من المواطنين، الذين يجدونه تجسيدا لنظام يريد تحقيق مصالح الإخوان فقط".

وأشارت إلى أن "الإخوان ورجلهم الجالس على كرسي الحكم يواجهون ثورة جماهيرية حاشدة، ويتذكرون بالتأكيد ما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك"؛ لافتة إلى أن "المظاهرات التي تشهدها مصر هي تحد للإخوان واستعراض للقوة الشعبية التي فاقت أعداد الذين احتشدوا للمطالبة بالإطاحة بمبارك".

أما صحيفة "الجارديان" البريطانية فقالت إن "استقرار الشرق الأوسط، حيث لم يعد للولايات المتحدة وأوروبا قدرة كبيرة على التأثير في الأحداث، يعتمد بشكل كبير على استقرار مصر، لذا تنتظر المنطقة والعالم كله أن ترى ما الطريق الذى ستختاره البلاد".

من جانبها رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "جماعة الإخوان تدفع ثمن انغلاقها الاجتماعي"، مضيفة: "المصريون الرافضون لمرسي أطلقوا الإنذار الأخير له كي يغادر القصر الرئاسي وسط مسيرات واحتجاجات لم تشهد له البلاد مثيلا منذ خلع مبارك".

أما صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية فعنونت تقريرا لها بـ"عودة الأمل للشارع المصري"؛ موضحة أنه بعد عام على حكم الإخوان المسلمين أصبحت البلاد على شفير الهاوية".

وقالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن "مرسي دمر البلاد في عام واحد والملايين التى خرجت للميادين هتفت بمطلب واحد هو الرحيل ولا يمكن اختزال الديمقراطية في عملية التصويت والاقتراع الانتخابي فقط".