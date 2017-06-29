تعرف على تعريفة الأجرة الجديدة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر، الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، القرار رقم (693) لسنة 2017، بتعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والسرفيس السارية بدائرة المحافظة وذلك عقب زيادة أسعار المحروقات التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم، وذلك بعد اجتماع اللجنة المشكّلة بالمحافظة لدراسة وتحديد نسب الزيادة في تعريفة ركوب السيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

وأعلن محافظ المنوفية، أن الزيادة تتراوح بين 15% إلى 20%، مشددًا على الالتزام بالتعريفة المقررة الجديدة، وعدم تجاوز الأسعار المقررة.

كما أصدر توجيهاته لإدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات، لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين، ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة.

وأكد محافظ المنوفية، تشكيل غرفة عمليات مركزية على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أية شكاوى على الأرقام التالية: 2224899 - 2222035 ورصدها والتعامل الفوري معها .​