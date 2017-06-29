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تقارير إعلامية: أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على 6 دول مساء اليوم

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مصراوي Masrawy

تقارير إعلامية: أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على 6 دول مساء اليوم

06:57 م الخميس 29 يونيو 2017

تقارير إعلامية: أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر المفروض على 6 دول مساء اليوم

واشنطن - (د ب أ): 

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الأمريكية ستبدأ، مساء الخميس، في تنفيذ جزئي للحظر الذي فرضه الرئيس دونالد على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا بتنفيذ بعض أوامره التنفيذية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن برقية دبلوماسية حصلت عليها، إن هذه السياسة ستدخل حيز التنفيذ في المكاتب القنصلية الأمريكية حول العالم الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في واشنطن.

وأعلنت المحكمة العليا التي تتألف من تسعة قضاة، يوم الإثنين الماضي، أنها ستستمع إلى دعاوى في القضية في شهر أكتوبر المقبل، وفى الوقت نفسه رفعت بعض الأوامر التي تستخدمها المحاكم الدنيا لعرقلة الأمر الصادر عن ترامب في مارس الماضي.

وسمحت المحكمة للحكومة الاتحادية بفرض حظر لمدة 90 يومًا على إصدار تأشيرات جديدة لأفراد من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم صلات بالولايات المتحدة على الاطلاق.

وسيتم وقف إصدار طلبات دخول اللاجئين الجدد من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يومًا.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية تفاصيل في وقت ما بعد ظهر اليوم الخميس(بالتوقيت المحلى).

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مصراوي Masrawy

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