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​ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بين بورسعيد وباقي المحافظات

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مصراوي Masrawy

​ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بين بورسعيد وباقي المحافظات

06:43 م الخميس 29 يونيو 2017

​ننشر التعريفة الجديدة للأجرة بين بورسعيد وباقي المحافظات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، التعريفة الجديدة للأجرة بين المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع زيادة الوقود التي أعلنها مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس.

​وأشارت في بيان لها إلى أنه جرى زيادة تسعيرة الأجرة إلى القاهرة من 35 إلى 41 جنيه، وإلى محافظة الإسماعيلية من 15 إلى 18 جنيهًا، وإلى محافظة السويس من 30 إلى 35 جنيهًا، وإلى محافظة الزقازيق من 27 إلى 31 جنيهًا، وإلى فاقوس من 25 إلى 29 جنيهًا، وإلى القنطرة من 12 إلى 14 جنيهًا، وإلى المنزلة من 13 إلى 15 جنيهًا.

وأضافت المحافظة، أنه تم زيادة تسعيرة الأجرة إلى الاسكندرية من 40 إلى 46 جنيهًا، وإلى المحلة الكبرى من 27 إلى 31 جنيهًا، وإلى المنصورة من 20 إلى 23 جنيهًا، وإلى دمياط من 9 إلى 11 جنيهًا.

​وكان اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، ​أعلن عن زيادة تسعيرة أجرة السرفيس في خطوط السير الداخلية بقيمة 25 قرشًا، لتصبح التسعيرة 1.5 جنيه بدلاً من 1.25 جنيه، ​بجانب ​زيادة تسعيرة المواصلات داخل المحافظة للسيارة الأجرة بقيمة جنيه واحد فقط عن التسعيرة القديمة، لتصبح المواصلة داخل الحي الواحد 5.5 جنيه، ومن حي إلى آخر 6.5 جنيه، والمدينة كلها بـ 7.5 جنيه.

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