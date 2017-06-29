رئيس الوزراء: لاتغيير في سعر رغيف الخبز.. وطرح جميع المنتجات التموينية بنفس الأسعار

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة بسيطة على أسعار السلع نتيجة تكلفة النقل، مضيفًا: "نعمل على ضخ السلع التي يتم تداولها على مستوى المحافظات".

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية الخميس: "مستمرون في الدفع بكافة المنتجات التموينية بنفس الأسعار من لحوم ودواجن وكافة السلع، وأن الإجراءات كان لابد أن ننفذها ودعم المنتجات البترولية بلغت مليار و207 مليون جنيه دعم المحروقات فقط"، مؤكدا أن الشعب يعي صعوبة هذه المرحلة والصورة تتحسن وموارد الدولة تزيد والمشروعات القومية يتم تنفيذها .

وأكد إسماعيل، أنه لا تغيير في سعر رغيف الخبز والمنتجات كافة التي تدخل في إنتاجه لا تغيير في تكلفتها، وأن الإجراءات سوف تساعد على التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي وفرصة لتطوير كل شبكات الطرق واستثمارات قطاع البترول .

وأشار رئيس الوزراء إلى مخاطبة المحافظين مرتين اليوم، ومتابعته مع حوالي 15 محافظًا ارتفع زيادة تعريفة الركوب، قائلًا: "إذا لم تحريك سعر الصرف كان سيصبح لدينا مشكلة في توفير الدولار، ولن نكن لنتمكن من توفير احتياجاتنا من البترول ولا حققنا الاحتياطي النقدي الذي وصلنا له الآن".

وأوضح إسماعيل، أن احتياجات هذه المرحلة صعبة للغاية وتحتاج قرارات جريئة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "الوقت يحتاج إلى أن نقف معا كشعب مصري، حيث كان لدينا في أكتوبر وسبتمبر الماضي مشكلة في توفير العملة، واليوم لم يعد هناك مشكلة، والمستقبل هو الذي يقتضي ما نتخذه الآن من إجراءات، ومصر مرت بظروف أصعب ومرت منها".