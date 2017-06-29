رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين جابر طايع رئيسًا للقطاع الديني بالأوقاف

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا اليوم الخميس، بتعيين الشيخ جابر طايع يوسف رئيسا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتولى الشيخ جابر طايع، منصب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منذ أكثر من عام، خلفا للشيخ محمد عبدالرازق.

ويحظى جابر طايع باحترام معظم العاملين بالوزارة، إذ تدرج في المناصب إلى أن تم تكليفه بمنصب رئيس القطاع الديني.​